Troc Plantes 41B rue Principale Hirtzbach, 1 octobre 2023, Hirtzbach.

Hirtzbach,Haut-Rhin

Venez échanger des graines, des plantes, des arbres, des outils… Les Eco-jardiniers du Sundgau seront là pour vous donner des conseils..

2023-10-01 fin : 2023-10-01 12:00:00. 0 EUR.

41B rue Principale

Hirtzbach 68118 Haut-Rhin Grand Est



Come and exchange seeds, plants, trees, tools? The Sundgau Eco-gardeners will be on hand to give you advice.

Venga a intercambiar semillas, plantas, árboles, herramientas.. Los ecojardineros de Sundgau estarán a su disposición para aconsejarle.

Tauschen Sie Samen, Pflanzen, Bäume, Werkzeuge? Die Eco-jardiniers du Sundgau stehen Ihnen mit Rat und Tat zur Seite.

