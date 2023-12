À vos lutins ! Bourse aux cadeaux – Le CIAM fête Noël 4181 Route De Galice Aix-en-Provence, 17 décembre 2023 07:00, Aix-en-Provence.

Aix-en-Provence,Bouches-du-Rhône

Cette année, la magie de Noël s’installe au CIAM le temps d’une journée et quoi de mieux pour célébrer les fêtes qu’une action solidaire et de partage avec une bourse aux cadeaux, ou plutôt une Gratiferia de Noël !.

2023-12-17 fin : 2023-12-17 17:30:00. .

4181 Route De Galice CIAM – Centre International des Arts en Mouvement

Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



This year, the magic of Christmas settles in at CIAM for a day, and what better way to celebrate the festive season than with a gift exchange, or rather a Christmas Gratiferia!

Este año, la magia de la Navidad se apodera del CIAM por un día, y qué mejor manera de celebrar las fiestas que con un intercambio de regalos, o mejor dicho, ¡una Gratiferia Navideña!

Dieses Jahr hält der Weihnachtszauber einen Tag lang Einzug im CIAM und wie könnte man die Feiertage besser begehen als mit einer solidarischen Aktion und dem Teilen von Geschenken mit einer Geschenkbörse, oder besser gesagt einer Weihnachtsgratiferia!

