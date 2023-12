À vos lutins ! Bourse aux cadeaux – Le CIAM fête Noël 4181 Route De Galice Aix-en-Provence, 17 décembre 2023, Aix-en-Provence.

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-17 11:00:00

fin : 2023-12-17 17:30:00

Cette année, la magie de Noël s’installe au CIAM le temps d’une journée et quoi de mieux pour célébrer les fêtes qu’une action solidaire et de partage avec une bourse aux cadeaux, ou plutôt une Gratiferia de Noël !.

Cette année, la magie de Noël s’installe au CIAM le temps d’une journée et quoi de mieux pour célébrer les fêtes qu’une action solidaire et de partage avec une bourse aux cadeaux, ou plutôt une Gratiferia de Noël !

Gratiferia de Noël : késako ?

C’est un événement où l’on se réunit pour donner et recevoir des cadeaux gratuitement. Le principe est simple : au lieu d’acheter de nouveaux cadeaux, les participants apportent des objets en bon état qu’ils n’utilisent plus et les offrent à d’autres personnes. C’est une façon de promouvoir le partage, la durabilité et la solidarité pendant la période de Noël (et c’est parfait aussi pour les retardataires ou ceux qui aiment se laisser surprendre !)



Vous voulez participer ? C’est très simple :

Du 1er au 15 décembre, j’apporte les objets qui ne me servent plus à l’accueil du CIAM de 9h30 à 17h30 du lundi au vendredi.

Le 17 décembre je viens récupérer quelques cadeaux pour mes proches parmi ce que d’autres ont apporté : choisissez les cadeaux qui vous enchantent sans dépenser.



Dans un souci de solidarité, il n’est pas nécessaire que vous ayez déposé un jouet pour pouvoir en récupérer un.



Partagez et Rencontrez : Plongez dans l’atmosphère chaleureuse en rencontrant d’autres participants et partagez l’esprit de Noël !



Le CIAM fête Noël, c’est aussi :

Se plonger dans une atmosphère festive où vous pourrez déguster une boisson réconfortante, savourer des gourmandises de saison, venir avec vos enfants qui se languiront de faire un tour de manège, découvrir les produits d’un petit marché local, découvrir de la haute voltige avec les activités du trapèze volant et peut-être dénicher un cadeau de dernière minute grâce à la bourse aux cadeaux !



⚠ Remarques importantes :



* Pour des raisons logistiques, nous souhaitons privilégier les objets les moins encombrants. Voici les catégories de jouets/objets que vous pouvez donner : jeux/jouets, livres, objets de décoration, accessoires de sport, loisirs créatifs, objets de puériculture.

* Merci de ne déposer que des objets en bon état, que vous seriez vous-même heureux de découvrir et de pouvoir vous procurer.

* Les objets restants auront une seconde vie grâce à des associations, offrant des cadeaux de Noël à ceux dans le besoin.



Rejoignez-nous pour une journée de partage, de magie, de joie et de découvertes uniques !

.

4181 Route De Galice CIAM – Centre International des Arts en Mouvement

Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Mise à jour le 2023-12-13 par Office de Tourisme d’Aix en Provence