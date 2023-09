Dimanche Champêtre 4181 Route De Galice Aix-en-Provence, 24 septembre 2023, Aix-en-Provence.

Aix-en-Provence,Bouches-du-Rhône

Venez profiter de l’été indien sous la pinède du CIAM en compagnie de vos enfants et de vos proches. Le CIAM vous a concocté une journée pleine de surprises et d’activités sous le signe de l’environnement pour l’occasion !. Familles

2023-09-24 10:00:00 fin : 2023-09-24 . .

4181 Route De Galice CIAM – Centre International des Arts en Mouvement

Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Come and enjoy the Indian summer under the CIAM pine forest, in the company of your children and loved ones. CIAM has put together a day full of surprises and environmentally-friendly activities for the occasion!

Ven a disfrutar del verano indio bajo el pinar del CIAM en compañía de tus hijos y amigos. El CIAM ha preparado para ti un día lleno de sorpresas y actividades respetuosas con el medio ambiente

Genießen Sie den Altweibersommer unter dem Kiefernwald des CIAM in Begleitung Ihrer Kinder und Verwandten. Das CIAM hat für diesen Anlass einen Tag voller Überraschungen und Aktivitäten im Zeichen der Umwelt für Sie zusammengestellt!

Mise à jour le 2023-09-19 par Office de Tourisme d’Aix en Provence