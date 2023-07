Summer day 4181 Route De Galice Aix-en-Provence, 1 juillet 2023, Aix-en-Provence.

Aix-en-Provence,Bouches-du-Rhône

Le CIAM, lieu de vie culturel à Aix-en-Provence, fête ses 10 ans ! Pour cet anniversaire le public est convié le samedi 1er juillet à une grande journée d’activités en plein air pour célébrer l’été, le cirque et le CIAM !.

2023-07-01 10:30:00 fin : 2023-07-01 . EUR.

4181 Route De Galice CIAM – Centre International des Arts en Mouvement

Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



CIAM, the cultural hub of Aix-en-Provence, is celebrating its 10th anniversary! To mark the occasion, the public is invited to join us on Saturday July 1 for a day of outdoor activities to celebrate summer, the circus and CIAM!

El CIAM, centro cultural de Aix-en-Provence, celebra su 10º aniversario Para celebrarlo, invitamos al público a participar el sábado 1 de julio en una gran jornada de actividades al aire libre para celebrar el verano, el circo y el CIAM

Das CIAM, ein Ort des kulturellen Lebens in Aix-en-Provence, feiert sein 10-jähriges Bestehen! Anlässlich dieses Jubiläums ist die Öffentlichkeit am Samstag, den 1. Juli, zu einem großen Tag voller Aktivitäten im Freien eingeladen, um den Sommer, den Zirkus und das CIAM zu feiern!

Mise à jour le 2023-06-22 par Office de Tourisme d’Aix en Provence