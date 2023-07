Marche et chasse aux trésors des vendredis d’été 416, route du moulin Saint-Aubin, 21 juillet 2023, Saint-Aubin.

Saint-Aubin,Landes

Tous les vendredis d’été, marche et chasse au trésor sur inscription. Une petite marche pour s’aérer dans l’environnement naturel du Moulin de Poyaller et pour commencer une belle journée !

Programme :

– 10h30-11h30 : Balade pédestre de 3 km

– 11h45 : Chasse au trésor au Moulin pour les enfants; 2 peluches pour 2 gagnants

– 12h30 : Pique-nique au moulin apporté par vos soins

– à partir de 14h : accès au parc d’animaux

– 14h30 : Visite du Moulin

Possibilité également de se balader en barque sur la rivière..

2023-07-21 fin : 2023-08-25 16:30:00. EUR.

416, route du moulin Moulin de Poyaller

Saint-Aubin 40250 Landes Nouvelle-Aquitaine



Every Friday in the summer, a walk and treasure hunt with registration. A short walk in the natural surroundings of the Moulin de Poyaller, and a great way to start the day!

Program:

– 10:30am-11:30am: 3 km walk

– 11:45am: Treasure hunt at the Moulin for children; 2 cuddly toys for 2 winners

– 12:30 p.m.: picnic at the mill, brought by you

– from 2pm: access to the animal park

– 2:30 pm: Tour of the Mill

You can also take a boat ride on the river.

Todos los viernes de verano, paseo y búsqueda del tesoro, previa inscripción. Un corto paseo por el entorno natural del Moulin de Poyaller es una buena manera de empezar el día

Programa:

– 10.30-11.30: paseo de 3 km

– 11.45 h: Búsqueda del tesoro en el Moulin para niños; 2 peluches para 2 ganadores

– 12.30 h: Picnic en el molino traído por usted

– a partir de las 14 h: acceso al parque de animales

– 14.30 h: Visita al molino

También puede dar un paseo en barco por el río.

Jeden Freitag im Sommer: Wanderung und Schatzsuche nach Anmeldung. Ein kleiner Spaziergang, um in der natürlichen Umgebung der Moulin de Poyaller Luft zu schnappen und einen schönen Tag zu beginnen!

Programm:

– 10.30-11.30 Uhr: Spaziergang von 3 km Länge

– 11.45 Uhr: Schatzsuche in der Mühle für Kinder; 2 Plüschtiere für 2 Gewinner

– 12:30 Uhr: Picknick in der Mühle, das Sie selbst mitbringen

– ab 14 Uhr: Zugang zum Tierpark

– 14.30 Uhr: Besichtigung der Mühle

Es besteht auch die Möglichkeit, mit einem Boot auf dem Fluss zu fahren.

Mise à jour le 2023-07-11 par OT Terres de Chalosse