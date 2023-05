4132314 : musiques et chants de travail des fileuses Théâtre de l’Alliance Française, 9 juin 2023, Paris.

Le vendredi 09 juin 2023

de 20h30 à 21h45

.Tout public. payant

Plein 22€

Réduit* 15€

Tarif pass** 15€

-6 ans Gratuit

* Tarif réduit sur présentation d’un justificatif pour les -30 ans, étudiants, demandeurs d’emploi, intermittents et bénéficiaires des minima sociaux.

** Tarif pass pour tous les heureux porteurs du Pass Imaginaire. Ce dernier est nominatif et incessible.

4132314 est un spectacle inspiré à la fois par la sonorité et les motifs de fabrication du textile au sein d’anciennes usines de filature et de tissage, ainsi que par la mémoire des ouvrières et de leurs chants.

C’est une création qui célèbre le travail collectif, la solidarité, la sororité et le chant dans la vie quotidienne. Le sextet réunit trois duos de Catalogne, d’Occitanie et de Galice qui renouvellent avec fraicheur l’imaginaire d’une culture populaire riche et méconnue. Un concert réjouissant et énergisant en perspective !

Théâtre de l’Alliance Française 101 boulevard Raspail 75006 Paris

Contact : https://bit.ly/4132314 01 45 44 72 30 https://www.facebook.com/maisondesculturesdumonde https://www.facebook.com/maisondesculturesdumonde https://bit.ly/Festik_4132314

Duna Vallès 4132314