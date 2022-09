Le rôle essentiel des étangs de Sologne pour les oiseaux d’eau 41210 Neung-sur-Beuvron Parking du Beuvron Lamotte-Beuvron Catégories d’évènement: Lamotte-Beuvron

En automne, hérons, canards et limicoles font étape en Sologne humide au cours de leurs migrations. 41210 Neung-sur-Beuvron Parking du Beuvron Parking du Beuvron Lamotte-Beuvron 41600 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire Traditionnellement, les étangs de Sologne sont pêchés en automne. Dans ce but, ils sont vidés progressivement par la « bonde », terme local qui désigne la vanne de vidange. Cette opération peut durer plusieurs semaines pour les plus grands plans d’eau.

Ainsi, leur niveau d’eau baisse lentement, offrant aux sarcelles d’hiver et vanneaux huppés, par exemple, des étendues de sable et de vase favorables à l’alimentation des ces oiseaux au cours de leur transit migratoire.

