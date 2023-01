Nuit de la Chouette 41140 Mehers Catégories d’Évènement: Loir-et-Cher

Mehers

Nuit de la Chouette 41140, 19 mars 2023, Mehers. Nuit de la Chouette Dimanche 19 mars, 18h30 41140

Gratuit, inscription souhaité

Un huhulement, un grincement, un miaulement…ce que vous entendez, ce sont les rapaces nocturnes. Soyez attentif aux indices, tendez l’oreille et venez en apprendre plus sur ces habitants de la nuit. 41140 Rue de l’église Mehers 41140 Loir et Cher Centre Val de Loire Une belle occasion de découvrir les rapaces et leur secrets..la Nuit de la chouette ! Un huhulement, un grincement, un miaulement au beau milieu de la nuit …ce que vous entendez, ce sont les rapaces nocturnes. Les chouettes et hiboux vivent tout près de nous. Comment le savoir ? Soyez attentif aux indices, tendez l’oreille et venez en apprendre plus sur ces habitants de la nuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-19T18:30:00+01:00

2023-03-19T20:30:00+01:00

