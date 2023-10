DÎNER JAZZ MANOUCHE DOMAINE DU GRAND PUY 411 Rue du Mas Nouguier Montpellier, 10 novembre 2023, Montpellier.

Montpellier,Hérault

Pour une entrée dans l’automne aux couleurs chaudes, nous vous proposons une soirée Jazz Manouche le vendredi 10 novembre. C’est la première fois que nous proposons ce thème « caliente »..

2023-11-10 fin : 2023-11-10 . EUR.

411 Rue du Mas Nouguier

Montpellier 34070 Hérault Occitanie



To usher in autumn in warm colors, we’re offering a Jazz Manouche evening on Friday, November 10. It’s the first time we’ve offered this « caliente » theme.

Para dar la bienvenida al otoño con colores cálidos, el viernes 10 de noviembre le proponemos una velada de jazz manouche. Es la primera vez que ofrecemos este tema « caliente ».

Um den Herbst mit warmen Farben einzuläuten, bieten wir Ihnen am Freitag, den 10. November einen Gypsy-Jazz-Abend an. Es ist das erste Mal, dass wir dieses « caliente » Thema anbieten.

Mise à jour le 2023-10-26 par OT MONTPELLIER