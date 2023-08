VENDANGES SOLIDAIRES AU DOMAINE DU GRAND PUY 411 Rue du Mas Nouguier Montpellier, 10 septembre 2023, Montpellier.

Montpellier,Hérault

Le syndicat AOC Languedoc, en partenariat avec l’association Les Compagnons de Maguelone et la Ville de Montpellier, organise une matinée conviviale de vendanges solidaires.

Munis de sécateur, seau et chapeau, les participants partiront dans les vignes pour cueillir le raisin de ce vignoble en agriculture biologique..

2023-09-10 fin : 2023-09-10 . EUR.

411 Rue du Mas Nouguier

Montpellier 34070 Hérault Occitanie



The AOC Languedoc union, in partnership with the association Les Compagnons de Maguelone and the City of Montpellier, is organizing a morning of solidarity harvesting.

Equipped with secateurs, buckets and hats, participants will go into the vineyards to pick grapes from this organically grown vineyard.

El sindicato AOC Languedoc, en colaboración con la asociación Les Compagnons de Maguelone y la ciudad de Montpellier, organiza una mañana amistosa de vendimia solidaria.

Armados con tijeras de podar, cubos y sombreros, los participantes se adentrarán en los viñedos para recoger las uvas de este viñedo de agricultura ecológica.

Die Gewerkschaft AOC Languedoc organisiert in Partnerschaft mit dem Verein Les Compagnons de Maguelone und der Stadt Montpellier einen geselligen Vormittag der solidarischen Weinlese.

Ausgestattet mit Gartenschere, Eimer und Hut machen sich die Teilnehmer auf den Weg in die Weinberge, um die Trauben dieses biologisch bewirtschafteten Weinbergs zu ernten.

