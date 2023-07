DÎNERS MUSICAUX – DOMAINE DU GRAND PUY 411 Rue du Mas Nouguier Montpellier, 7 juillet 2023, Montpellier.

Montpellier,Hérault

Cet été, tous les vendredis soir, le Domaine du Grand Puy propose des dîners musicaux aux saveurs et aux airs parfois exotiques, parfois jazzy, ou bien parfois plus classiques…

Sur la terrasse donnant sur le parc classé, dans cet écrin de verdure aux portes de Montpellier, la cuisine méditerranéenne et d’autres horizons sera au rendez-vous cet été..

2023-07-07 19:30:00 fin : 2023-07-07 23:30:00. EUR.

411 Rue du Mas Nouguier

Montpellier 34070 Hérault Occitanie



Every Friday evening this summer, the Domaine du Grand Puy offers musical dinners with flavors and tunes that are sometimes exotic, sometimes jazzy, sometimes more classical…

On the terrace overlooking the listed park, in this green setting on the outskirts of Montpellier, Mediterranean cuisine and cuisine from other horizons will be the order of the day this summer.

Este verano, todos los viernes por la noche, el Domaine du Grand Puy propone cenas musicales con sabores y melodías a veces exóticas, a veces jazzísticas, a veces más clásicas…

En la terraza con vistas al parque protegido, en este entorno verde de las afueras de Montpellier, la cocina mediterránea y de otros horizontes estará a la orden del día este verano.

Diesen Sommer bietet die Domaine du Grand Puy jeden Freitagabend ein musikalisches Abendessen an, dessen Geschmack und Melodien manchmal exotisch, manchmal jazzig oder auch klassischer sind…

Auf der Terrasse mit Blick auf den denkmalgeschützten Park, in diesem grünen Schmuckkästchen vor den Toren Montpelliers, werden diesen Sommer mediterrane und andere Gerichte serviert.

Mise à jour le 2023-06-29 par OT MONTPELLIER