Les Estivales : découverte des plantes bienfaisantes sur le sentier nature de Brameloup 411 chemin de Brameloup Saint-André-en-Vivarais, 13 juillet 2023, Saint-André-en-Vivarais.

Saint-André-en-Vivarais,Ardèche

Balade avec la glaneuse à la découverte des plantes bienfaisantes que nous croisons ou écrasons, qui sont une bonne aide pour les petits maux. Dégustation des produits en fin de visite : sirop, gelée, bonbons, chocolats, liqueurs, pâtes de foin et miels..

2023-07-13 10:00:00 fin : 2023-07-13 11:00:00. EUR.

411 chemin de Brameloup Ferme de Brameloup

Saint-André-en-Vivarais 07690 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes



Stroll with the gleaner to discover the beneficial plants we come across or crush, which are a great help for minor ailments. Taste our products at the end of the tour: syrups, jellies, candies, chocolates, liqueurs, hay pastes and honeys.

Dé un paseo con el espigador para descubrir las plantas beneficiosas que encontramos o trituramos, que son de gran ayuda para pequeñas dolencias. Deguste nuestros productos al final del recorrido: sirope, jalea, caramelos, chocolates, licores, pastas de heno y mieles.

Spaziergang mit der Glaneuse zur Entdeckung der wohltuenden Pflanzen, an denen wir vorbeikommen oder die wir zertreten, die eine gute Hilfe bei kleinen Wehwehchen sind. Verkostung der Produkte am Ende des Rundgangs: Sirup, Gelee, Bonbons, Schokolade, Liköre, Heumilchpasten und Honig.

Mise à jour le 2023-06-03 par Office de Tourisme de Val’Eyrieux – Ardèche Hautes Vallées