Début : 2024-02-20
fin : 2024-02-23 Partons en séjour montagne!.

Les Cabanes (09) Activités proposées : Raquettes, balade en chien de traîneau, visite grotte Mas d’Azil, détente aux thermes d’Ax, luge, … Hébergement en pension complète tarif : de 220 à 265€ selon QF .

