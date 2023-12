PROGRAMME DES VACANCES DE FIN D’ANNÉE 2023 410 Rue du Pigeonnier Rieumes Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Rieumes PROGRAMME DES VACANCES DE FIN D’ANNÉE 2023 410 Rue du Pigeonnier Rieumes, 2 janvier 2024, Rieumes. Rieumes Haute-Garonne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-02

fin : 2024-01-05 La MJC de Rieumes organise le Programme des vacances de fin d’année 2023.

La MJC de Rieumes organise le Programme des vacances de fin d’année 2023

Les programmes des vacances de fin d’année de L’Accueil de Loisirs Maternelle, Élémentaire sont consultables dans la rubrique INSCRIPTIONS-ACTIVITÉS. .

410 Rue du Pigeonnier MJC DE RIEUMES ET SAVES

Rieumes 31370 Haute-Garonne Occitanie

Mise à jour le 2023-12-18 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE Détails Catégories d’Évènement: Haute-Garonne, Rieumes Autres Code postal 31370 Lieu 410 Rue du Pigeonnier Adresse 410 Rue du Pigeonnier MJC DE RIEUMES ET SAVES Ville Rieumes Departement Haute-Garonne Lieu Ville 410 Rue du Pigeonnier Rieumes Latitude 43.40873 Longitude 1.1186 latitude longitude 43.40873;1.1186

410 Rue du Pigeonnier Rieumes Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rieumes/