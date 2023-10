MARCHE OU TRAIL NOCTURNE : LE TOUR DES ÉOLIENNES 410 route de Vittel Dompaire, 25 novembre 2023, Dompaire.

Dompaire,Vosges

MARCHE ou TRAIL NOCTURNE : LE TOUR DES ÉOLIENNES

Boucle de 7 km accessible à tous et par tous les temps.

Départ entre 16h30 et 18h.

inscriptions sur place.

LAMPE FRONTALE OBLIGATOIRE – ACCESSIBLE A TOUS

5 € par adulte ou enfant

Vin chaud ou jus de fruit à l’arrivée : 1,50€

Animation pour l’AFM Téléthon. Tout public

410 route de Vittel ETIENNE ALIMENTS

Dompaire 88270 Vosges Grand Est



NIGHT WALK or TRAIL: TOUR DES ÉOLIENNES

7 km loop accessible to all, whatever the weather.

Departure between 4.30pm and 6pm.

on-site registration.

HEADLAMP COMPULSORY ? ACCESSIBLE TO ALL

5 ? per adult or child

Mulled wine or fruit juice on arrival: 1.50?

Entertainment for the AFM Telethon

SENDERISMO NOCTURNO o TRAIL: TOUR DES ÉOLIENNES

Un circuito de 7 km accesible a todos, haga el tiempo que haga.

Salida entre las 16.30 y las 18.00 horas.

inscripción in situ.

¿LINTERNA FRONTAL OBLIGATORIA? ACCESIBLE A TODOS

5€ por adulto o niño

Vino caliente o zumo de frutas a la llegada: 1,50?

Entretenimiento para el Telemaratón de la AFM

NACHTWANDERUNG oder NACHTRAIL: DER RUND UM DIE WINDKRAFTWERKE

Ein 7 km langer Rundweg, der für alle und bei jedem Wetter zugänglich ist.

Start zwischen 16:30 und 18:00 Uhr.

anmeldungen vor Ort.

STIRNLAMPE IST PFLICHT ? FÜR ALLE ZUGÄNGLICH

5 ? pro Erwachsener oder Kind

Glühwein oder Fruchtsaft bei der Ankunft: 1,50 ?

Animation für den AFM Telethon

