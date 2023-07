Visite nocturne au Château de Cazeneuve 410 Lieu-dit Cazeneuve Préchac, 27 juillet 2023, Préchac.

Préchac,Gironde

Pour les passionnés d’histoire souhaitant s’offrir un bond dans le

temps, le Château Royal de Cazeneuve leur ouvre ses portes !

Propriété familiale ayant appartenu à Henri IV et la Reine Margot,

ce château plein de secrets promet une visite hors du temps. Les

appartements royaux meublés d’époque révèlent une atmosphère

singulière et inédite. La cour d’honneur, la cour basse et les chemins

de ronde sont eux éclairés à la lueur de dizaines de bougies, pour une

véritable plongée dans l’Histoire. Un verre de Sauternes sera offert

aux visiteurs, pour un moment absolument royal !

Réservation obligatoire..

2023-07-27 fin : 2023-07-27 . EUR.

410 Lieu-dit Cazeneuve

Préchac 33730 Gironde Nouvelle-Aquitaine



For history buffs who want to step back in time, the Château

château Royal de Cazeneuve opens its doors to them!

A family property that once belonged to Henri IV and Queen Margot,

this castle is full of secrets and promises a visit out of time. Visit

period-furnished royal apartments reveal a unique and

atmosphere. The courtyard of honor, the lower courtyard and the

are illuminated by the light of dozens of candles, for a real plunge

a real plunge into history. Visitors will be offered a glass of Sauternes

for an absolutely royal moment!

Reservations required.

Para los aficionados a la historia que deseen dar un salto atrás en el tiempo, el Royal

château Royal de Cazeneuve les abre sus puertas

Esta propiedad familiar perteneció en su día a Enrique IV y a la reina Margot,

este castillo, lleno de secretos, promete una visita fuera del tiempo. Los

apartamentos reales, amueblados en estilo de época, revelan una

ambiente. El patio de honor, el patio inferior y el

están iluminados por el resplandor de decenas de velas, para una verdadera inmersión en la historia

una verdadera zambullida en la historia. A los visitantes se les ofrecerá una copa de Sauternes

para un momento absolutamente real

Imprescindible reservar.

Für Geschichtsinteressierte, die sich einen Sprung in die Vergangenheit gönnen möchten, ist das Königliche Schloss von Cazeneuve ein Muss

das Château Royal de Cazeneuve öffnet seine Türen für Sie!

Das Schloss ist ein Familienbesitz, der einst Heinrich IV. und Königin Margot gehörte,

dieses Schloss voller Geheimnisse verspricht einen Besuch außerhalb der Zeit. Die

die königlichen Appartements sind mit Originalmöbeln ausgestattet und bieten eine einzigartige Atmosphäre

einzigartig und neuartig. Der Ehrenhof, der untere Hof und die Pfade

und die Wehrgänge sind mit Dutzenden von Kerzen beleuchtet und bieten einen Einblick in die Geschichte

in die Geschichte eintauchen. Ein Glas Sauternes wird angeboten

den Besuchern für einen absolut königlichen Moment angeboten!

Reservierung erforderlich.

Mise à jour le 2023-06-21 par OT Sauternes Graves Landes Girondines