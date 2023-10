Napalm Death + Escuela Grind + Execution + Attentat Sonore 41 ter Route de Feytiat Limoges, 26 novembre 2023, Limoges.

Limoges,Haute-Vienne

Le dimanche 26 novembre lancera la saison 2023-24 de l’asso EXECUTION Mgt et rien de tel que de doucement commencer par une icône incontournable de la musique extrême :

NAPALM DEATH, considéré comme un pionnier du grindcore, crossovant avec délice des gimmicks punk hardcore et death metal depuis plusieurs décennies.

Intègre et sincère autant dans leur activisme que dans leur proposition musicale, le combo repousse les limites de la musique métal sans jamais accepter la moindre forme de compromis, qu’il soit musical, politique ou intellectuel.

Pour agrémenter cette soirée de douceur, ESCUELA GRIND, nouvelle sensation Grind sera de la partie sur cette tournée et comme ça ne suffisait pas, nous vous ajoutons en guise de sucreries EXECUTION et ATTENTAT SONORE !.

2023-11-26 fin : 2023-11-26 23:30:00. EUR.

41 ter Route de Feytiat CCM John Lennon

Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Sunday November 26 will launch the 2023-24 EXECUTION Mgt season, and there’s no better way to kick things off than with a major icon of extreme music:

NAPALM DEATH, considered a pioneer of grindcore, have been delightfully crossovering hardcore punk and death metal gimmicks for decades.

Integrity and sincerity in both their activism and their musical proposition, the combo pushes the boundaries of metal music without ever accepting the slightest form of compromise, be it musical, political or intellectual.

To make this evening even sweeter, ESCUELA GRIND, the new Grind sensation, will be joining us on this tour, and as if that wasn’t enough, we’re adding EXECUTION and ATTENTAT SONORE as sweets!

El domingo 26 de noviembre arranca la temporada 2023-24 de EXECUTION Mgt, y no hay mejor manera de dar el pistoletazo de salida que con un gran icono de la música extrema:

NAPALM DEATH, considerados pioneros del grindcore, llevan décadas cruzando deliciosamente el punk hardcore y los trucos del death metal.

Tan honestos y sinceros en su activismo como en su música, la banda empuja los límites de la música metal sin aceptar nunca la más mínima forma de compromiso, ya sea musical, político o intelectual.

Para que la velada sea aún más dulce, la nueva sensación del grind ESCUELA GRIND se unirá a ellos en la gira, y por si fuera poco, ¡hemos añadido a EXECUTION y ATTENTAT SONORE como caramelos!

Am Sonntag, dem 26. November, startet die Saison 2023-24 von EXECUTION Mgt, und es gibt nichts Besseres, als mit einer Ikone der extremen Musik zu beginnen:

NAPALM DEATH, die als Pioniere des Grindcore gelten und seit Jahrzehnten Hardcore-Punk- und Death-Metal-Gimmicks lustvoll crossovern.

Die Combo ist sowohl in ihrem Aktivismus als auch in ihrem musikalischen Angebot ehrlich und aufrichtig und verschiebt die Grenzen der Metal-Musik, ohne jemals auch nur die geringste Form von Kompromiss einzugehen, sei es musikalisch, politisch oder intellektuell.

Um diesen Abend zu versüßen, wird ESCUELA GRIND, die neue Grind-Sensation, auf dieser Tournee mit von der Partie sein. Und weil das noch nicht genug war, gibt es als Zuckerl noch EXECUTION und ATTENTAT SONORE!

Mise à jour le 2023-10-18 par OT Limoges Métropole