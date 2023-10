Les Fatals Picards 41 ter Route de Feytiat Limoges, 25 novembre 2023, Limoges.

Limoges,Haute-Vienne

Du rock, de la pop, du punk, de la chanson française… mais surtout de l’humour !

Au fil des années, Les Fatals Picards ont fait de la scène leur aire de jeux, leur milieu naturel, le lieu de tous les possibles, le creuset de cette alchimie si particulière qui leur permet de fondre, en un tout déjanté et pourtant si cohérent : le rock, la chanson française, l’humour, le second degré , l’engagement politique mais sans l’embrigadement primaire. Les rater sur cette tournée reviendrait un peu à rater sa vie… Dit comme ça, ça peut paraitre un peu exagéré , mais comme le disait je ne sais plus qui à propos de je ne sais plus quoi en Mai 68 : « exagérer, c’est commencer d’inventer ».

(Proposé par Kanopé Production).

41 ter Route de Feytiat CCM John Lennon

Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Rock, pop, punk, French chanson… but above all, humour!

Over the years, Les Fatals Picards have made the stage their playground, their natural environment, the place of all possibilities, the crucible of that very special alchemy which enables them to meld rock, French chanson, humor, second degree, political commitment but without the primal embrigade into a crazy yet coherent whole. Missing them on this tour would be like missing your life? Put like that, it may sound a little exaggerated, but as I don’t know who said about I don’t know what in May 68: « to exaggerate is to begin to invent ».

(Suggested by Kanopé Production)

Rock, pop, punk, chanson francesa… pero sobre todo, ¡humor!

A lo largo de los años, Les Fatals Picards han hecho del escenario su patio de recreo, su entorno natural, el lugar donde todo es posible, el crisol de esa alquimia especial que les permite mezclar rock, chanson francesa, humor, segundo grado y compromiso político en un todo loco pero coherente. ¿Perderse esta gira sería como perderse la vida? Dicho así, puede sonar un poco exagerado, pero como dijo no sé quién sobre no sé qué en mayo del 68: « exagerar es ponerse a inventar ».

(Sugerencia de Kanopé Production)

Rock, Pop, Punk, französische Chansons… aber vor allem Humor!

Im Laufe der Jahre haben die Fatals Picards die Bühne zu ihrem Spielplatz gemacht, zu ihrer natürlichen Umgebung, zum Ort aller Möglichkeiten, zum Schmelztiegel dieser ganz besonderen Alchemie, die es ihnen ermöglicht, Rock, französisches Chanson, Humor, Witz und politisches Engagement zu einem verrückten und doch so kohärenten Ganzen zu verschmelzen, ohne dabei primitiv zu wirken. Sie auf dieser Tournee zu verpassen, wäre ein bisschen so, als würde man sein Leben verpassen? Das klingt vielleicht etwas übertrieben, aber wie sagte schon wer weiß was im Mai 68: « Übertreiben ist erfinden ».

(Angeboten von Kanopé Production)

