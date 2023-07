Concert : Lorenzo – COMPLET 41 ter Route de Feytiat Limoges, 15 novembre 2023, Limoges.

Limoges,Haute-Vienne

COMPLET

Un concert organisé par la Fédération Hiero Limoges en partenariat avec BVE.

Après 2 albums certifiés, Lorenzo, l’éternel inclassable du rap est de retour pour son jouer un ultime coup, et pas des moindres, puisqu’il a cette fois-ci décidé de faire tomber un record du monde. Avec 100 éditions différentes pour un seul album et la barre des 10.000 ventes atteintes en seulement 2 heures, il aura encore prouvé que c’est lui qui fixe les règles. Ainsi, le rappeur de Rennes pose, avec cet album, la dernière pierre de sa « Légende Vivante » : Heuss L’enfoiré, Jean Dujardin, Vladimir Cauchemar, BBNO$, le mystérieux Tony Corrida, Le Poto Rico…Lorenzo s’est bien entouré pour marquer une dernière fois de son empreinte ce rap jeu, avec une verve toujours aussi bien aiguisée et des productions toujours aussi efficaces..

2023-11-15 fin : 2023-11-15 23:00:00. .

41 ter Route de Feytiat

Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



SOLD OUT

A concert organized by the Hiero Limoges Federation in partnership with BVE.

After 2 certified albums, Lorenzo, rap?s eternal unclassifiable, is back to play his last trick, and not the least, since this time he?s decided to break a world record. With 100 different editions of a single album, and sales topping the 10,000 mark in just 2 hours, he has once again proved that he sets the rules. With this album, the rapper from Rennes lays the final stone in his « Living Legend »: Heuss L?enfoiré, Jean Dujardin, Vladimir Cauchemar, BBNO$, the mysterious Tony Corrida, Le Poto Rico… Lorenzo has surrounded himself well to leave his mark on the rap game one last time, with a verve as sharp as ever and productions as effective as ever.

AGOTADO

Un concierto organizado por la Federación Hiero Limoges en colaboración con BVE.

Después de 2 álbumes certificados, Lorenzo, el eterno inclasificable del rap, vuelve a hacer de las suyas, y no es para menos, ya que esta vez ha decidido batir un récord mundial. Con 100 ediciones diferentes de un mismo álbum y unas ventas de 10.000 en tan sólo 2 horas, ha vuelto a demostrar que él marca las reglas. Con este álbum, el rapero de Rennes pone la última piedra en su « Leyenda viva »: Heuss L’enfoiré, Jean Dujardin, Vladimir Cauchemar, BBNO$, el misterioso Tony Corrida, Le Poto Rico… Lorenzo se ha rodeado bien para dejar su huella en el juego del rap por última vez, con un brío tan afilado como siempre y unas producciones tan eficaces como siempre.

KOMPLETT

Ein Konzert, das von der Fédération Hiero Limoges in Zusammenarbeit mit BVE organisiert wird.

Nach zwei zertifizierten Alben ist Lorenzo, der ewige Unklassifizierbare des Rap, wieder da, um einen letzten Coup zu landen, und das nicht zu knapp, denn dieses Mal hat er beschlossen, einen Weltrekord zu brechen. Mit 100 verschiedenen Ausgaben eines einzigen Albums und dem Erreichen der 10.000er-Marke in nur zwei Stunden hat er wieder einmal bewiesen, dass er die Regeln bestimmt. Mit diesem Album legt der Rapper aus Rennes den letzten Stein seiner « lebenden Legende »: Heuss L’enfoiré, Jean Dujardin, Vladimir Cauchemar, BBNO$, der mysteriöse Tony Corrida, Le Poto Rico… Lorenzo hat sich gut umgeben, um dem Rap-Spiel ein letztes Mal seinen Stempel aufzudrücken, mit einer immer noch scharfen Verve und immer noch effizienten Produktionen.

Mise à jour le 2023-06-27 par OT Limoges Métropole