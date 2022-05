41° Salon de peinture de Plougasnou Plougasnou Plougasnou Catégories d’évènement: Finistère

L'association Art en Plougasnou vous invite au 41° Salon de peinture de Plougasnou. 25 artistes, peintres, sculpteurs, céramistes présenteront leurs œuvres nouvelles sur les deux niveaux de l'ancienne Maison Prévôtale. L'exposition est ouverte tous les jours du 15 juillet au 16 août 2022 de 10h à 12h et de 15h à 18h30. artenplougasnou@numericable.fr +33 6 87 90 36 25

