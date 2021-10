Lisieux route d'orbec,lisieux Calvados, Lisieux 41° Salon d’Automne route d’orbec,lisieux Lisieux Catégories d’évènement: Calvados

Lisieux

41° Salon d’Automne route d’orbec,lisieux, 6 novembre 2021, Lisieux. 41° Salon d’Automne

du samedi 6 novembre au dimanche 21 novembre à route d’orbec, lisieux

**41° Salon d’Automne** ———————– **L’Académie des Arts de Lisieux a le plaisir de vous présenter son 41° Salon d’Automne.** Du 6 au 21 novembre 2021, une quarantaine d’artistes seront réunis dans la salle du Belvédère, à Lisieux autour de l’invité d’honneur : Jean-Pierre CHAGNIAUD, pastelliste. Chacun présentera 3 oeuvres récentes. EXPOSITION ARTISTIQUE OUVERTE **TOUS LES JOURS DE 14H à 18H30** Rue des Champs Rémouleux – Entrée Route d’Orbec En raison du COVID : visite du salon en respectant les consignes sanitaires officielles

Entrée libre

EXPOSITION ARTISTIQUE OUVERTE TOUS LES JOURS DE 14H à 18H30 ENTREE LIBRE Rue des Champs Rémouleux – Entrée Route d’Orbec route d’orbec,lisieux rue des champs rémouleux Lisieux Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-06T14:00:00 2021-11-06T18:30:00;2021-11-07T14:00:00 2021-11-07T18:30:00;2021-11-08T14:00:00 2021-11-08T18:30:00;2021-11-09T14:00:00 2021-11-09T18:30:00;2021-11-10T14:00:00 2021-11-10T18:30:00;2021-11-11T14:00:00 2021-11-11T18:30:00;2021-11-12T14:00:00 2021-11-12T18:30:00;2021-11-13T14:00:00 2021-11-13T18:30:00;2021-11-14T14:00:00 2021-11-14T18:30:00;2021-11-15T14:00:00 2021-11-15T18:30:00;2021-11-16T14:00:00 2021-11-16T18:30:00;2021-11-17T14:00:00 2021-11-17T18:30:00;2021-11-18T14:00:00 2021-11-18T18:30:00;2021-11-19T14:00:00 2021-11-19T18:30:00;2021-11-20T14:00:00 2021-11-20T18:30:00;2021-11-21T14:00:00 2021-11-21T18:30:00

Détails Catégories d’évènement: Calvados, Lisieux Autres Lieu route d'orbec,lisieux Adresse rue des champs rémouleux Ville Lisieux lieuville route d'orbec,lisieux Lisieux