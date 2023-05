Michel Dinard 41 rue Saint-Savournin, 3 juin 2023, Marseille 5e Arrondissement.

Marseille 5e Arrondissement,Bouches-du-Rhône

Retrouvez Michel Dinard, accompagné par Pascal Delallée, au violon, à l’Oeuvre Allemand..

2023-06-03 à 20:30:00 ; fin : 2023-06-03 . EUR.

41 rue Saint-Savournin L’Oeuvre Allemand

Marseille 5e Arrondissement 13005 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Meet Michel Dinard, accompanied by Pascal Delallée, on violin, at the Oeuvre Allemand.

Michel Dinard, acompañado por Pascal Delallée, al violín, en la Oeuvre Allemand.

Treffen Sie Michel Dinard, der von Pascal Delallée an der Violine begleitet wird, im Oeuvre Allemand.

Mise à jour le 2023-05-22 par Ville de Marseille