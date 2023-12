Loto du CSSA Rimbach 41 Rue Principale Rimbach-près-Masevaux, 6 janvier 2024 20:00, Rimbach-près-Masevaux.

Rimbach-près-Masevaux,Haut-Rhin

Venez tenter votre chance au loto organisé par le club de basket de Rimbach. Ouverture de la salle à 19h..

2024-01-06 fin : 2024-01-06 . EUR.

41 Rue Principale

Rimbach-près-Masevaux 68290 Haut-Rhin Grand Est



Come and try your luck at the lotto organized by the Rimbach basketball club. The hall opens at 7pm.

Ven a probar suerte en la lotería organizada por el club de baloncesto de Rimbach. La sala abre a las 19.00 horas.

Kommen Sie und versuchen Sie Ihr Glück beim Lotto, das vom Basketballverein Rimbach organisiert wird. Saalöffnung um 19 Uhr.

Mise à jour le 2023-12-02 par Office de tourisme de Masevaux