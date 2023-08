EXPOSITION – L’ART SINGULIER 41 rue Mazelle Metz Catégories d’Évènement: Metz

Moselle EXPOSITION – L’ART SINGULIER 41 rue Mazelle Metz, 16 septembre 2023, Metz. Metz,Moselle Journées du patrimoine. Tout public

Samedi 2023-09-16 10:00:00 fin : 2023-09-17 19:00:00. 0 EUR.

41 rue Mazelle ÉGLISE LUTHÉRIENNE

Metz 57000 Moselle Grand Est



Heritage Days Jornadas de Patrimonio Tage des Kulturerbes Mise à jour le 2023-08-23 par AGENCE INSPIRE METZ Détails Catégories d’Évènement: Metz, Moselle Autres Lieu 41 rue Mazelle Adresse 41 rue Mazelle ÉGLISE LUTHÉRIENNE Ville Metz Departement Moselle Lieu Ville 41 rue Mazelle Metz latitude longitude 49.1166497;6.1821664

41 rue Mazelle Metz Moselle https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/metz/