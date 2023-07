Antal et Rosie, L’Atelier 41 rue Joseph Dufour Mâcon, 12 juillet 2023, Mâcon.

Mâcon,Saône-et-Loire

L’Atelier-Boutique Antal et Rosie est un lieu de partage et de création, qui défend les valeurs du savoir faire français..

Jeudi 14:00:00 fin : . .

41 rue Joseph Dufour

Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté



The Atelier-Boutique Antal et Rosie is a place of sharing and creation, which defends the values of French know-how.

El Atelier-Boutique Antal et Rosie es un lugar de intercambio y creación que defiende los valores del saber hacer francés.

Die Atelier-Boutique Antal et Rosie ist ein Ort des Austauschs und der Kreativität, der die Werte der französischen Handwerkskunst verteidigt.

Mise à jour le 2023-06-29 par Mâcon Sud Bourgogne, Tourisme et Congrès