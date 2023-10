Cet évènement est passé Plexus Rouge, festival de performances 41 Rue Jobin Marseille Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille Plexus Rouge, festival de performances 41 Rue Jobin Marseille, 6 octobre 2023, Marseille. Marseille,Bouches-du-Rhône Identités Féminines / Identités Plurielles

Une proposition de Redplexus.

2023-10-06 fin : 2023-10-07 . EUR.

41 Rue Jobin Friche Belle de Mai

Marseille 13003 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Feminine Identities / Plural Identities

A proposal by Redplexus Identidades femeninas / Identidades plurales

Una propuesta de Redplexus Weibliche Identitäten / Plurale Identitäten

Weibliche Identitäten / Plurale Identitäten

Ein Vorschlag von Redplexus

