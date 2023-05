Les soirées On Air en juillet 41 Rue Jobin, 1 juillet 2023, Marseille.

Marseille,Bouches-du-Rhône

Rendez-vous avec de nombreux programmateurs de tous horizons sur le toit-terrasse de la Friche, ellectro, jazz, salsa, musiques du monde….

2023-07-01 à 19:30:00 ; fin : 2023-07-29 23:30:00. EUR.

41 Rue Jobin Friche Belle de Mai

Marseille 13003 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Rendez-vous with many programmers from all horizons on the roof terrace of La Friche, ellectro, jazz, salsa, world music…

Cita con numerosos programadores de todos los horizontes en la terraza de La Friche, ellectro, jazz, salsa, músicas del mundo…

Treffen mit zahlreichen Programmgestaltern aus allen Bereichen auf der Dachterrasse der Friche, Ellectro, Jazz, Salsa, Weltmusik…

Mise à jour le 2023-05-26 par Ville de Marseille