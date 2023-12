Otomo Yoshihide, Émilie Skrijelj, Tom Malmendier 41 Rue Jobin Marseille 3e Arrondissement, 25 mars 2024, Marseille 3e Arrondissement.

Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-25 19:00:00

fin : 2024-03-25

Retrouvez Otomo Yoshihide, Émilie Skrijelj, Tom Malmendier lundi 25 mars au Module – Friche Belle de Mai..

« Otomo Yoshihide est aux platinistes ce que Platini est à la Juventus de Turin. Un zèbre parfaitement rayé qui score en pleine lucarne. Grand aventurier de la scène japonaise, fondateur du mythique Ground Zero, Yoshihide est surtout une pièce maîtresse de l’échiquier de la musique noise mondiale, à l’aise dans la litanie électronique comme dans le compagnonnage de la pop US ou de l’impro tranchée. Sa musique hyper inventive empile avec fracas chaque plan de matière sur les autres. La musique d’Emilie Škrijelj et Tom Malmendier, quand ils jouent ensemble, par exemple dans Les Marquises, est pleine d’îlots rêveurs, de nervures et de textures, d’enchaînements et de contradictions joyeuses. Emilie Škrijelj est, elle aussi platiniste, tendance reprise de volée. Tom Malmendier est batteur, dont l’énergie est faite pour être dépensée. Généreusement. Tant pis pour les noisettes de l’écureuil de la Caisse d’Ep’.



Batteur et doublette à platines, c’est le line-up de ce trio. Fort en thème comme en interplay. Comme un DJ set pour tourne-disques contemporains où transite une noise très libre, fabriquée à la main, avec une dextérité impressionnante. Dans la dépense comme dans la débauche sonore. Tant pis pour le futur. Cette musique se joue au présent. Deep. Dans le bruit blanc comme dans ses perspectives. Dans ses capacités d’inventions comme dans son entêtement à manier l’humour comme d’autres manient le bâton. Pour faire avancer les choses. Vers leur musique et ses abstractions concrètes, électroniques, frappées, évocatrices, radicales et furieusement imagées. » – Guillaume Malvoisin (PointBreak)



Otomo Yoshihide : platines, guitare

Émilie Skrijelj : platine, électronique

Tom Malmendier : batterie, objets

41 Rue Jobin Friche Belle de Mai

Marseille 3e Arrondissement 13003 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



