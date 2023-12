Rock you ! 41 Rue Jobin Marseille 3e Arrondissement, 16 mars 2024, Marseille 3e Arrondissement.

Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-16 14:30:00

fin : 2024-03-16

Le Snap Orchestra transmet le plaisir du risque qu’est l’improvisation. Il convie le public à une fête des sons, un laboratoire d’expériences musicales..

Dès 8 ans

Rock You! est un concert participatif porté par le sextet Snap Orchestra et la metteure en scène Laureline Collavizza. Au cours d’une série de missions musicales visant à réparer le Snap, les spectateurs expérimentent le plaisir de l’improvisation collective.



Le Snap Orchestra s’est rencontré autour du jazz. Il navigue aujourd’hui entre jazz moderne, groove et hip-hop instrumental. Pour Rock you !, il cherche à faire émerger le sens musical de chacun, en invitant les spectateurs à composer et à affirmer leurs goûts. Le Snap Orchestra souhaite transmettre le plaisir du risque qu’est l’improvisation. Il convie le public à une fête des sons, un laboratoire d’expériences musicales. Dans Rock You !, propulsé dans un univers post-apocalyptique, il questionne la portée de la musique live aujourd’hui.



En 2084, une succession d’effondrements a précipité la fin de l’espèce humaine. Plus des trois quarts de la population mondiale a été décimée. Les survivants sont soumis à des règles d’existence très strictes : à la naissance, une puce électronique reliée à la centrale du gouvernement, est implantée à chaque nouveau-né. “L’intruse” calcule tout : les mouvements, le nombre de mots prononcés, la tension, les émotions ressenties, le souffle…



Six personnes, dans la confidentialité, font acte de résistance et pratiquent des rencontres clandestines pour faire sonner leurs instruments. C’est le Snap Orchestra !

41 Rue Jobin Friche Belle de Mai

Marseille 3e Arrondissement 13003 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



