Diva Syndicat 41 Rue Jobin Marseille 3e Arrondissement, 15 mars 2024, Marseille 3e Arrondissement.

Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-15 18:00:00

fin : 2024-03-15

Diva Syndicat nous conte une nouvelle histoire de la musique occidentale… celle des femmes !.

Dès 7 ans

Cie Mise à Feu



1000 ANS DE MUSIQUE AU FÉMININ



Du Moyen-Âge à nos jours, d’Hilde- garde de Bingen à Aya Nakamura, DIVA Syndicat nous conte une nouvelle histoire de la musique occidentale… celle des femmes !



Femmes oubliées, femmes invisibles… mais surtout femmes musiciennes, compositrices, interprètes, que les deux artistes s’attachent à nous faire (re)- découvrir, ramenant le matrimoine au cœur de notre vision du monde. Ces deux Divas Syndicalistes nous présentent dix siècles de musique remise au goût du jour. Afin de redonne aux femmes musiciennes la place qui leur revient, les artistes s’amusent à endosser leurs rôles, ceux qu’elles ont pris, ceux qu’on leur a donnés. C’est un véritable ovni musical et théâtral que nous propose ce duo extravagant ! Si l’invisibilisation des femmes dans la société est une thématique sérieuse et plus que jamais dans l’air du temps, les artistes se jouent des stéréotypes et s’amusent à raconter ces femmes autrement, sans donner de leçon… ou alors du fond de la classe et sur la table !

EUR.

41 Rue Jobin Friche Belle de Mai

Marseille 3e Arrondissement 13003 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



