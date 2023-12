(Y a du monde sur) la cordalinge 41 Rue Jobin Marseille 3e Arrondissement, 14 mars 2024, Marseille 3e Arrondissement.

Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-14 17:30:00

fin : 2024-03-14

Enfants

Dès 4 ans

JereM



C’est l’histoire d’un homme.. d’un gamin sur le terrain là-bas, sous la corde à linge, balançant entre la trouille diffuse de l’orage et la joie crue de ses moments de rêveries qui envahissent et métamorphosent le terrain de « jeu ». Sur le plateau, la corde à linge flotte dans l’air, chargé de fabulations vestimentaires. Un musicien-bruiteur à jardin et sous les reliefs d’une tempête de vêtements : un comédien- manipulateur.



Puis va apparaitre un personnage animé. Primitif, cousin de celui de « La Linea » sans « vrai » langage mais pas privé de parole… « A jardin » de l’action, en position de ciné-concert, JereM accompagne, en musique, chansons, bruitages et non-langage, les péripéties de la rencontre du comédien-manipulateur et de « son » personnage animé.

41 Rue Jobin Friche Belle de Mai

Marseille 3e Arrondissement 13003 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



