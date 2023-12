Prisme, ou le plumage coloré des sons 41 Rue Jobin Marseille 3e Arrondissement, 13 mars 2024, Marseille 3e Arrondissement.

Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Début : 2024-03-13

fin : 2024-03-13

C’est la découverte des couleurs et des sons, dans un jardin où les oiseaux parlent aux passants..

Dès 8 ans

Lydie Dupuy



Prisme, c’est une promenade musicale et colorée, la rencontre d’une aventurière curieuse et d’un gardien grincheux. C’est la découverte des couleurs et des sons, dans un jardin où les oiseaux parlent aux passants, où parfois les passants leur répondent, et où tous les secrets peuvent se chanter.

41 Rue Jobin Friche Belle de Mai

Marseille 3e Arrondissement 13003 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



