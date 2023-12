Libres 41 Rue Jobin Marseille 3e Arrondissement, 13 mars 2024, Marseille 3e Arrondissement.

Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-13

fin : 2024-03-13

Contrebasse, ukulélé, guitare-synthé, glockenspiel, claquettes, voix puissantes ou ténues, mise en scène dynamique et lumières !.

Contrebasse, ukulélé, guitare-synthé, glockenspiel, claquettes, voix puissantes ou ténues, mise en scène dynamique et lumières !Enfants

Les Trash Croûtes



Quatre nymphes à paillettes embarquées dans un projet fou : offrir un plaisir communicatif et sans limite à leur cher public de tous bords et donner du sens à des textes absurdes dans un monde absurde.



Les complices de cette joyeuse bande détournent des tubes des années 60 à nos jours, tout en aillant la bienveillance de traduire, et parfois d’adapter, la langue de Shakespeare. Une façon singulière de lutter contre la globalisation anglophone et rendre accessible la culture dominante, sans prétention mais avec panache.



Après onze années, quatre albums et des centaines de représentations, iels* explorent de nouveaux horizons en créant un spectacle s’adressant au jeune public. 60 minutes de vie et de liberté à partager dans la chaleur d’un concert-spectacle pour toute la famille, les petits comme les grands enfants que nous sommes restés.



Contrebasse, ukulélé, guitare-synthé, glockenspiel, claquettes, voix puissantes ou ténues, mise en scène dynamique et lumières découpant l’espace scénique, chorégraphies kitsch et costumes magiques, tels sont les ingrédients du cocktail de ce quatuor explosif !

EUR.

41 Rue Jobin Friche Belle de Mai

Marseille 3e Arrondissement 13003 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Mise à jour le 2023-12-18 par Ville de Marseille