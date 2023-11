Quatuor Béla, Jean Geoffroy 41 Rue Jobin Marseille 3e Arrondissement, 20 février 2024, Marseille 3e Arrondissement.

Marseille 3e Arrondissement,Bouches-du-Rhône

Concert du Quatuor Béla avec au programme ; Verunelli, Fourès, Pascal – dans le cadre des Modulations..

2024-02-20 19:00:00 fin : 2024-02-20 . EUR.

41 Rue Jobin Friche Belle de Mai

Marseille 3e Arrondissement 13003 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Concert by the Quatuor Béla featuring Verunelli, Fourès, Pascal – part of the Modulations program.

Concierto del Quatuor Béla, con Verunelli, Fourès y Pascal, dentro del programa Modulaciones.

Konzert des Quatuor Béla mit dem Programm; Verunelli, Fourès, Pascal – im Rahmen der Modulations.

Mise à jour le 2023-11-22 par Ville de Marseille