Fanny Lallart + Alina Arshi + Calixto Neto 41 Rue Jobin Marseille 3e Arrondissement, mercredi 7 février 2024.

Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-07 19:30:00

fin : 2024-02-07

Trois danseuses et chorégraphes vous proposent leurs créations à La Friche.

19h30 Fanny Lal­lart

Paroles d’un monde en feu



Fanny Lal­lart mène une re­cherche sur « la sé­che­resse dans le sud, notre rap­port à l’eau, une res­source à la fois om­ni­pré­sente et ab­sente à Mar­seille. La ges­tion de l’eau en tant que bien com­mun est au centre des dé­bats de­puis les mo­bi­li­sa­tions de Sainte-So­line contre les méga-bas­sines et la ré­pres­sion qui en a dé­coulé. » Ce tra­vail d’écri­ture abou­tira à une per­for­mance en 2024.





20h30 Alina Arshi

En­tep­fuhl



« Comme l’ou­ro­bo­ros, ser­pent my­thique qui se mord la queue, Alina Arshi en­gage son pro­ces­sus cho­ré­gra­phique à tra­vers des boucles et des nœuds d’in­ten­sité. Tor­dant son corps par sé­ries de mou­ve­ments ré­pé­ti­tifs, en écho à la den­sité per­cus­sive et pro­gres­sive de la bande so­nore, elle met en scène une ges­tuelle vis­cé­rale dé­vo­rante. En­tep­fuhl ex­prime la quête iden­ti­taire et le sen­ti­ment de ne ja­mais se sen­tir à sa place lorsque l’on vit entre plu­sieurs cultures. » Wren Cel­lier, Les Ur­baines 2023



« N’im­porte quelle route, dit Car­lyle, cette simple route vers En­tep­fuhl, vous mè­nera à la fin du monde. Mais la route vers En­tep­fuhl, si elle était sui­vie jusqu’au bout, condui­rait di­rec­te­ment de nou­veau à En­tep­fuhl, ce qui si­gni­fie que En­tep­fuhl, où nous avons com­mencé, est cette fin du monde que nous cher­chions dès le début. » Fer­nando Pes­soa, L’In­tran­quillité.



20h30 Calixto Neto

Outrar



Ou­trar est un pro­jet ini­tié par la cho­ré­graphe bré­si­lienne Lia Ro­drigues et pensé pour être ac­tivé par des per­for­meurs bré­si­liens ins­tal­lés en Eu­rope, en dia­logue mais à dis­tance. Un exer­cice sur le geste qui in­vite à une ré­flexion sur les corps consi­dé­rés comme “autres” dans nos so­cié­tés. Le point de dé­part est une bande so­nore de 21 mi­nutes créée par plu­sieurs mu­si­ciens et une liste de mou­ve­ments cho­ré­gra­phiques. Cette ini­tia­tive a donné nais­sance à trois ver­sions, dont celle de Ca­lixto Neto. Il choi­sit un che­min bi­fur­qué et plonge en lui-même. En pre­nant pos­ses­sion de ce lieu d’un autre au­quel il est (in)su­bor­donné, il en fait un lieu de pou­voir et de trans­for­ma­tion.

41 Rue Jobin Friche Belle de Mai

Marseille 3e Arrondissement 13003 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



