Climat Libé Tour Marseille 41 Rue Jobin Marseille 3e Arrondissement, 16 décembre 2023 09:45, Marseille 3e Arrondissement.

Marseille 3e Arrondissement,Bouches-du-Rhône

Une journée d’échanges et de débats consacrée aux pollutions, enjeux majeurs pour la santé et l’environnement..

2023-12-16 09:45:00 fin : 2023-12-16 23:00:00. .

41 Rue Jobin Friche Belle de Mai

Marseille 3e Arrondissement 13003 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



A day of discussion and debate on pollution, a major issue for health and the environment.

Jornada de discusión y debate sobre la contaminación, uno de los principales problemas para la salud y el medio ambiente.

Ein Tag des Austauschs und der Diskussion über Umweltverschmutzung, die eine große Herausforderung für die Gesundheit und die Umwelt darstellt.

Mise à jour le 2023-12-05 par Ville de Marseille