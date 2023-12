La tour de la défense 41 Rue Jobin Marseille 3e Arrondissement, 14 décembre 2023 20:00, Marseille 3e Arrondissement.

Marseille 3e Arrondissement,Bouches-du-Rhône

Une pièce de Copi.

Représentation d’une soirée qui tourne au cauchemar entre crise de couple, problème de voisinage et meurtre..

2023-12-14 20:00:00

41 Rue Jobin Friche Belle de Mai

Marseille 3e Arrondissement 13003 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



A play by Copi.

A performance of an evening that turns into a nightmare, involving a relationship crisis, neighborhood problems and murder.

Una obra de Copi.

Representación de una velada que se convierte en una pesadilla en la que intervienen una crisis de pareja, problemas vecinales y un asesinato.

Ein Stück von Copi.

Aufführung eines Abends, der sich zu einem Albtraum zwischen Ehekrise, Nachbarschaftsproblemen und Mord entwickelt.

