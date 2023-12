Monoï 41 Rue Jobin Marseille 3e Arrondissement, 7 décembre 2023 18:00, Marseille 3e Arrondissement.

Marseille 3e Arrondissement,Bouches-du-Rhône

Représentation sur une traversée du désir féminin avec ses hurlements de rire, ses tsunamis volcaniques et ses fusées de détresse SOS..

2023-12-07 18:00:00

41 Rue Jobin Friche Belle de Mai

Marseille 3e Arrondissement 13003 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



A performance on a journey through feminine desire, with howls of laughter, volcanic tsunamis and SOS distress rockets.

Un espectáculo sobre un viaje a través del deseo femenino, con aullidos de risa, tsunamis volcánicos y cohetes de socorro SOS.

Darstellung auf einer Reise durch das weibliche Begehren mit seinen brüllenden Lachern, vulkanischen Tsunamis und SOS-Notfallraketen.

