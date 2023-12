Le monde merveilleux de Dissocia 41 Rue Jobin Marseille 3e Arrondissement, 7 décembre 2023 17:00, Marseille 3e Arrondissement.

Marseille 3e Arrondissement,Bouches-du-Rhône

Lisa doit se rendre dans le monde merveilleux de Dissocia, une aventure à la fois étrange et féérique où les apparences sont toujours trompeuses..

2023-12-07 20:00:00 fin : 2023-12-08 . .

41 Rue Jobin Friche Belle de Mai

Marseille 3e Arrondissement 13003 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Lisa must travel to the wonderful world of Dissocia, a strange and magical adventure where appearances are always deceiving.

Lisa tiene que viajar al maravilloso mundo de Dissocia, una aventura extraña y mágica donde las apariencias siempre engañan.

Lisa muss sich in die wunderbare Welt von Dissocia begeben, ein seltsames und zugleich märchenhaftes Abenteuer, in dem der Schein immer trügt.

