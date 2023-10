Lb Aka Labat All Night Long – Uv 41 rue Jobin Marseille 3e Arrondissement Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille 3e Arrondissement Lb Aka Labat All Night Long – Uv 41 rue Jobin Marseille 3e Arrondissement, 25 novembre 2023, Marseille 3e Arrondissement. Marseille 3e Arrondissement,Bouches-du-Rhône Ultra-Violet, le rendez-vous du samedi au Cabaret Aléatoire.

Les plateaux artistiques au-delà du spectre..

2023-11-25 23:00:00 fin : 2023-11-25 05:00:00. EUR.

41 rue Jobin Cabaret Aléatoire

Marseille 3e Arrondissement 13003 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Ultra-Violet, the Saturday event at Cabaret Aléatoire.

Artistic platforms beyond the spectrum. Ultra-Violet, el programa del sábado en el Cabaret Aléatoire.

Plataformas artísticas más allá del espectro. Ultra-Violet, der samstägliche Treffpunkt im Cabaret Aléatoire.

Künstlerische Bühnen jenseits des Spektrums. Mise à jour le 2023-10-13 par Ville de Marseille Détails Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille 3e Arrondissement Autres Lieu 41 rue Jobin Adresse 41 rue Jobin Cabaret Aléatoire Ville Marseille 3e Arrondissement Departement Bouches-du-Rhône Lieu Ville 41 rue Jobin Marseille 3e Arrondissement latitude longitude 43.310187;5.390442

41 rue Jobin Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/marseille 3e arrondissement/