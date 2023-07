Goze, a blind ecosystem – Natacha Muslera, Chœur tac-til et Lionel Marchetti 41 Rue Jobin Marseille 3e Arrondissement Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

21 novembre 2023
Concert dans le noir – projection.

2023-11-21 19:00:00

41 Rue Jobin
Friche Belle de Mai

Marseille 3e Arrondissement
13003
Bouches-du-Rhône
Provence-Alpes-Côte d'Azur



Concert in the dark – projection
Concierto en la oscuridad – proyección
Konzert im Dunkeln – Projektion

