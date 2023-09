Back to Bass 41 rue Jobin Marseille 3e Arrondissement, 4 novembre 2023, Marseille 3e Arrondissement.

Marseille 3e Arrondissement,Bouches-du-Rhône

Musical Riot, After All Sound System et Human E.T Crew vous présentent Back to Bass.

Une soirée Dub to Jungle, qui renoue avec une sound system culture au sens large et éclectique du terme.

Come early in unity, leave late in harmony !!!.

2023-11-04 22:00:00 fin : 2023-11-04 04:00:00. EUR.

41 rue Jobin Cabaret Aléatoire

Marseille 3e Arrondissement 13003 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Musical Riot, After All Sound System and Human E.T Crew present Back to Bass.

An evening of Dub to Jungle, reviving sound system culture in its broadest and most eclectic sense.

Come early in unity, leave late in harmony !!!

Musical Riot, After All Sound System y Human E.T Crew presentan Back to Bass.

Es una noche Dub to Jungle, con un retorno a la cultura sound system en el sentido más amplio y ecléctico del término.

¡¡¡Ven temprano en unidad, vete tarde en armonía !!!

Musical Riot, After All Sound System und Human E.T Crew präsentieren Ihnen Back to Bass.

Ein Dub to Jungle-Abend, der an eine Soundsystem-Kultur im weitesten und eklektischsten Sinne des Wortes anknüpft.

Come early in unity, leave late in harmony!!!

Mise à jour le 2023-09-27 par Ville de Marseille