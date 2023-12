Robert Guédiguian – Avec le cœur conscient 41 Rue Jobin Marseille 3e Arrondissement, 21 octobre 2023, Marseille 3e Arrondissement.

Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Début : 2023-10-21

fin : 2024-01-14

Une exposition dédiée au cinéaste Robert Guédiguian.

Une exposition dédiée au cinéaste Robert Guédiguian.

Une exposition qui met en avant les engagements menant la vie et l’œuvre du cinéaste Robert Guédiguian.



Fidèle à ses racines, Robert Guédiguian n’a jamais quitté sa ville de cœur et Marseille est devenue décor et personnage de son cinéma. Par effet de miroir, son cinéma est devenu sa famille. Ainsi, les luttes personnelles sont devenues celles de ses films. Les histoires de la vie sont devenues ses fictions.



L’exposition Avec le cœur conscient mêle des éléments de sa vie et de sa filmographie, 23 films à son actif – le 24e étant actuellement en production – présentant installations vidéo, documents inédits, archives personnelles et objets.



Elle se déploie à travers des thématiques chères au cinéaste : l’engagement humain et politique, le partage, sa tribu, la ville de Marseille, l’ailleurs et l’avenir.



• Robert Guédiguian – Réalisateur



Né à Marseille en 1953, Robert Guédiguian termine une thèse en Sciences Sociales à l’École Pratique des Hautes Études lorsque René Féret, en 1977, lui propose l’écriture de Fernand.



En 1980, Robert Guédiguian réalise son premier film, Dernier été avec Ariane Ascaride et Gérard Meylan, dans lequel Marseille et sa réalité sociale sont déjà présentes. Ses films suivants se déroulent également dans sa ville natale : Ki lo sa ? avec Jean-Pierre Darroussin, Dieu vomit les tièdes, L’argent fait le bonheur ou encore À la vie à la mort ! Le grand public le découvre en 1997 avec Marius et Jeannette, Prix Louis-Delluc et César de la Meilleure Actrice pour Ariane Ascaride. En 2002, Marie-Jo et ses deux amours est en compétition à Cannes.



Robert Guédiguian est aussi l’un des fondateurs du collectif AGAT Films & Cie / Ex Nihilo. Cette société indépendante a produit plus de 500 films documentaires et fictions de réalisateur·ices tel·les que Sólveig Anspach, Lucas Belvaux, Ariane Mnouchkine, Peter Brook, Pascale Ferran, Hiner Saleem, Sébastien Lifshitz…



En 2004, il met en scène Michel Bouquet, César du Meilleur Acteur, dans Le Promeneur du Champ de Mars. Suivent des films aussi divers que Le Voyage en Arménie, Lady Jane (Festival de Berlin), L’Armée du Crime (hors compétition à Cannes) et Les Neiges du Kilimandjaro (Un Certain Regard, 2011). Après Au fil d’Ariane et Une histoire de fou (Festival de Cannes, Séance spéciale), il tourne La Villa (Mostra de Venise) qui dépasse les 600 000 entrées en salles. En 2019, Ariane Ascaride reçoit le prix d’interprétation féminine à Venise pour Gloria mundi. Son film suivant est entièrement tourné en Afrique et s’intitule Twist à Bamako.



Il tourne actuellement son 24e film La Pie voleuse alors que Et la fête continue sortira en salles le 15 novembre prochain.



Vernissage vendredi 20 octobre à 17h.



Commissariat principal : Isabelle Danel avec la complicité de Robert Guédiguian

Commissariat associé : Floriane Doury



Avec le soutien de la Ville de Marseille

Une proposition de Pilotine production et Agat Films



• À ne pas manquer

– Samedi 11 novembre à 17h15

Avant-première du film « Et la fête continue ! » au cinéma de la Friche, Le Gyptis, en présence du réalisateur et des acteur·ices

– En décembre

Rétrospective des films de Robert Guédiguian au Cinéma Le Gyptis

EUR.

41 Rue Jobin Friche Belle de Mai

Marseille 3e Arrondissement 13003 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



