Les Instants Vidéo 41 rue Jobin Marseille 3e Arrondissement, 19 octobre 2023, Marseille 3e Arrondissement.

Marseille 3e Arrondissement,Bouches-du-Rhône

Pour les 60 ans de la naissance de l’art vidéo et pour sa 36e édition, le festival donne à voir un panorama de la création artistique internationale, poélitique, parfois brûlante, organique, généreuse, grave ou joyeuse..

2023-10-19 fin : 2024-01-14 . .

41 rue Jobin Friche Belle de Mai, Vidéodrome, lieux d’exposition éphémères,

Marseille 3e Arrondissement 13003 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



To celebrate the 60th anniversary of the birth of video art, and for its 36th edition, the festival presents a panorama of international artistic creation, poetic, sometimes fiery, organic, generous, serious or joyful.

Con motivo del 60º aniversario del nacimiento del videoarte, y para su 36ª edición, el festival presenta un panorama de la creación artística internacional, poética, a veces fogosa, orgánica, generosa, seria o alegre.

Zum 60. Jahrestag der Geburt der Videokunst und in seiner 36. Ausgabe zeigt das Festival ein Panorama des internationalen Kunstschaffens, das poetisch, manchmal brennend, organisch, großzügig, ernst oder fröhlich ist.

