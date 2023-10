Ouverture d’ateliers d’artistes 41 Rue Jobin Marseille 3e Arrondissement, 12 octobre 2023, Marseille 3e Arrondissement.

Marseille 3e Arrondissement,Bouches-du-Rhône

Portes ouvertes des artistes en résidence.

Une proposition de Triangle – Astérides..

2023-10-12 18:00:00 fin : 2023-10-12 21:00:00. .

41 Rue Jobin Friche Belle de Mai

Marseille 3e Arrondissement 13003 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Open house for artists in residence.

A proposal by Triangle – Astérides.

Puertas abiertas a los artistas residentes.

Propuesto por Triangle – Astérides.

Offene Türen der Künstler in Residenz.

Ein Vorschlag von Triangle – Astérides.

Mise à jour le 2023-10-03 par Ville de Marseille