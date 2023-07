Drift – Dérapage contrôlé 41 Rue Jobin Marseille 3e Arrondissement, 31 août 2023, Marseille 3e Arrondissement.

Marseille 3e Arrondissement,Bouches-du-Rhône

Exposition des diplômé·e·s 2023 du DNSEP (Diplôme national supérieur d’expression plastique) en art et design de l’école des Beaux-Arts de Marseille – INSEAMM.

Une proposition de l’école des Beaux-Arts de Marseille – INSEAMM.

2023-08-31 fin : 2023-10-22 . EUR.

41 Rue Jobin Friche Belle de Mai

Marseille 3e Arrondissement 13003 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Exhibition of the 2023 DNSEP (Diplôme national supérieur d?expression plastique) graduates in art and design from the Marseille School of Fine Arts – INSEAMM.

A proposal by the Marseille School of Fine Arts – INSEAMM

Exposición de los graduados 2023 del DNSEP (Diplôme national supérieur d’expression plastique) en arte y diseño de la Escuela Superior de Bellas Artes de Marsella – INSEAMM.

Una propuesta de la Escuela Superior de Bellas Artes de Marsella – INSEAMM

Ausstellung der Absolventen/-innen des DNSEP (Diplôme national supérieur d’expression plastique) in Kunst und Design der Ecole des Beaux-Arts de Marseille – INSEAMM 2023.

Ein Vorschlag der Ecole des Beaux-Arts de Marseille – INSEAMM

