Cet évènement est passé Le Mauvais Œil 67 : BSFCK – Sylvain Bureau 41 Rue Jobin Marseille 3e Arrondissement Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille 3e Arrondissement Le Mauvais Œil 67 : BSFCK – Sylvain Bureau 41 Rue Jobin Marseille 3e Arrondissement, 24 août 2023, Marseille 3e Arrondissement. Marseille 3e Arrondissement,Bouches-du-Rhône Linogravures, sérigraphies, collagravures, monotypes, BD explosées… un travail minutieux aux multiples facettes !

Une proposition de Le Dernier Cri..

41 Rue Jobin Friche Belle de Mai

Marseille 3e Arrondissement 13003 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Linocuts, silkscreens, collagravures, monotypes, exploded comics… a meticulous, multi-faceted work!

Proposed by Le Dernier Cri. Linograbados, serigrafías, collagravures, monotipos, cómics explotados… ¡una obra minuciosa y polifacética!

Propuesta por Le Dernier Cri. Linolschnitte, Siebdrucke, Collagravuren, Monotypien, explodierte Comics… eine minutiöse Arbeit mit vielen Facetten!

Mise à jour le 2023-10-03 par Ville de Marseille

