Fondant – Zoe Williams 41 Rue Jobin Marseille 3e Arrondissement, 23 juin 2023, Marseille 3e Arrondissement.

Marseille 3e Arrondissement,Bouches-du-Rhône

Pour la première exposition personnelle en France de l’artiste Zoe Williams, l’espace du Panorama se fait boudoir kaléidoscopique d’un avant fait après, d’une scène à venir pourtant révolue, de plaisirs obsédés d’objets désirants.

Une proposition de Fræme.

2023-06-23 à ; fin : 2023-09-24 . EUR.

41 Rue Jobin Friche Belle de Mai

Marseille 3e Arrondissement 13003 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



For the first solo exhibition in France of the artist Zoe Williams, the space of the Panorama becomes a kaleidoscopic boudoir of a before and after, of a scene to come yet past, of obsessed pleasures of desiring objects.

A proposal by Fræme

Para la primera exposición individual en Francia de la artista Zoe Williams, el espacio Panorama se convierte en un tocador caleidoscópico de un antes y un después, de una escena por venir ya pasada, de placeres obsesionados de objetos deseantes.

Una propuesta de Fræme

Für die erste Einzelausstellung der Künstlerin Zoe Williams in Frankreich wird der Raum des Panorama zu einem kaleidoskopischen Boudoir eines Vorhers und Nachhers, einer kommenden und doch vergangenen Szene, besessener Freuden und begehrenswerter Objekte.

Ein Vorschlag von Fræme

