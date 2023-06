Ni drame ni suspense 41 Rue Jobin Marseille 3e Arrondissement, 23 juin 2023, Marseille 3e Arrondissement.

Marseille 3e Arrondissement,Bouches-du-Rhône

Exposition de quinze artistes travaillant dans les Ateliers de la Ville de Marseille depuis deux ans.

Une proposition de Triangle – Astérides..

2023-06-23 à ; fin : 2023-09-24 . EUR.

41 Rue Jobin Friche Belle de Mai

Marseille 3e Arrondissement 13003 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Exhibition of fifteen artists working in the Ateliers de la Ville de Marseille for the past two years.

A proposal by Triangle – Astérides.

Exposición de quince artistas que trabajan en los Ateliers de la Ville de Marseille desde hace dos años.

Una propuesta de Triangle – Astérides.

Ausstellung von fünfzehn Künstlern, die seit zwei Jahren in den Ateliers der Stadt Marseille arbeiten.

Ein Vorschlag von Triangle – Astérides.

Mise à jour le 2023-05-24 par Ville de Marseille